Кондуктор и водитель автобуса заставляли ребенка убрать за собой рвоту

Внимание прокуратуры Екатеринбурга привлекли действия водителя и кондуктора автобуса, пытавшихся заставить убрать за собой несовершеннолетнего мальчика, которого укачало и стошнило прямо в салоне.

Чтобы заставить его вымыть пол, кондуктор отобрала у подростка мобильный телефон.

Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, инцидент произошел 10 августа в автобусе, который следовал в микрорайон Химмаш.

После того как за мальчика вступились пассажиры, кондуктор вернула ему телефон, однако на одной из остановок к ребенку подошел водитель и потребовал убрать за собой. Этот момент попал на видео.

Прокуратура организовала проверку по факту нарушения прав несовершеннолетнего пассажира, говорится в сообщении.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Ставрополе водитель маршрутки избил пассажирку, которая недоплатила за проезд три рубля.

