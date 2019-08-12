найти ×
   
  • USD +0.17
    65.43
  • EUR +0.10
    73.12
СохранитьСохранено0
×

-307780

Кондуктор и водитель автобуса заставляли ребенка убрать за собой рвоту

Small f1a6d446e0
© urbus.ru

© urbus.ru

Внимание прокуратуры Екатеринбурга привлекли действия водителя и кондуктора автобуса, пытавшихся заставить убрать за собой несовершеннолетнего мальчика, которого укачало и стошнило прямо в салоне.

Чтобы заставить его вымыть пол, кондуктор отобрала у подростка мобильный телефон.

Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, инцидент произошел 10 августа в автобусе, который следовал в микрорайон Химмаш.

После того как за мальчика вступились пассажиры, кондуктор вернула ему телефон, однако на одной из остановок к ребенку подошел водитель и потребовал убрать за собой. Этот момент попал на видео.

Прокуратура организовала проверку по факту нарушения прав несовершеннолетнего пассажира, говорится в сообщении.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Ставрополе водитель маршрутки избил пассажирку, которая недоплатила за проезд три рубля.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
24461729читать позжечитаю позже
Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
504654344читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

18039740читать позжечитаю позже

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают25 февраля

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

623727005читать позжечитаю позже