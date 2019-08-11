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2017187

Водитель маршрутки в Ставрополе избил пассажирку из-за трех рублей

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© pixabay.com

© pixabay.com

В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку, которая недоплатила три рубля за проезд.

«По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщили РИА Новости в управлении МВД по Ставропольскому краю.

Ранее издание «Регион Online» со ссылкой на родственников женщины рассказало о том, что пассажирка заплатила водителю 23 рубля, не зная, что стоимость проезда увеличилась на три рубля. При этом о произошедших изменениях в маршрутке не было никакой информации.

Когда женщина вышла на остановке, водитель догнал ее и ударил по лицу.

По словам ее родственника, она отделалась синяками на лице. В итоге же пострадавшая обратилась в полицию, однако водителя маршрутки пока не нашли.

Издание отмечает, что инцидент стал возможным еще и потому, что в Ставрополе проезд оплачивается при выходе из общественного транспорта, а не на входе.

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