Водитель маршрутки в Ставрополе избил пассажирку из-за трех рублей
- 11 августа 2019, 22:52
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку, которая недоплатила три рубля за проезд.
«По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщили РИА Новости в управлении МВД по Ставропольскому краю.
Ранее издание «Регион Online» со ссылкой на родственников женщины рассказало о том, что пассажирка заплатила водителю 23 рубля, не зная, что стоимость проезда увеличилась на три рубля. При этом о произошедших изменениях в маршрутке не было никакой информации.
Когда женщина вышла на остановке, водитель догнал ее и ударил по лицу.
По словам ее родственника, она отделалась синяками на лице. В итоге же пострадавшая обратилась в полицию, однако водителя маршрутки пока не нашли.
Издание отмечает, что инцидент стал возможным еще и потому, что в Ставрополе проезд оплачивается при выходе из общественного транспорта, а не на входе.
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