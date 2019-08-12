Почему кошки любят жевать траву

Команда американских исследователей решила выяснить, почему кошки любят нюхать и грызть свежую траву. В исследовании приняло участие около тысячи кошек разных пород и возрастов.

В народе существует два объяснения этой кошачьей привычки. Одни считают, что домашнему питомцу не хватает витаминов, другие думают, что с помощью травы кошки хотят очистить свой организм, ведь очень часто после такого лакомства животных тошнит, — рассказали авторы исследования.

Но оказалось, что все не так.

Во время эксперимента ученые совместно с ветеринарами попросили добровольцев пристально наблюдать за своими кошками не менее 3 часов в день. Во всех домах и квартирах были комнатные растения или пучки свежей травы.

Как и предполагалось, почти все кошки и коты втайне от своих хозяев грызли растения. 71% животных делали это шесть раз за период наблюдения, и только 11% никогда не были замечены за подобным занятием.

Версия о том, что коты едят траву, чтобы вызвать рвоту, не подтвердилась: лишь четверть животных стошнило после лакомства. 91% респондентов сказали, что их питомец не выглядел больным до начала еды.

До этого ученые проводили эксперименты на шимпанзе, которые тоже часто жуют растения не в качестве пищи. Исследование показало, что так шимпанзе боролись с кишечными паразитами.

Дело в том, что при жевании увеличивается активность мышц пищеварительного тракта. Животные не хотят есть, но желают улучшить свое состояние. От травы они вряд ли насытятся, но зато жевание ускорит работу организма, — считают ученые.

Согласно последним данным ветеринаров, у современных кошек нет этих паразитов, но инстинкт что-то жевать для активности пищеварения у них остался.

Авторы работы советуют владельцам кошек покупать специальную траву в зоомагазинах или приносить траву из сада, чтобы питомцы могли при необходимость ее грызть.

Это даст им возможность проявлять врожденный инстинкт без опасности отравиться, так как некоторые комнатные растения содержат токсичные для животных компоненты. Если вдруг вашу кошку вырвет после жевания травы, то можете быть уверены, она делает это не специально.