Российские ученые спасли лапку кота, вживив ему протез будущего
- 12 июля 2019, 15:12
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Молодые специалисты из малого инновационного предприятия «Биомиметикс», созданного на базе НИТУ «МИСиС», совместно с учеными из НМИЦ им. Н. Н. Блохина представили свое новое устройство — гибридные костные импланты.
Их главная особенность в том, что на вживляемую конструкцию «наращиваются» клетки самого пациента. Это позволяет импланту быстрее прижиться и не доставлять никаких неудобств носителю.
В апреле этого года ученые НИТУ «МИСиС» совместно с врачами ветеринарной клиники провели необычную операцию: вживили домашнему коту, больному остеосаркомой, протез трубчатой кости передней лапы.
После недолгой реабилитации кот полностью здоров и может передвигаться самостоятельно. Ученым не только удалось сохранить лапку котика, но и сделать протез абсолютно незаметным.
Так как протез полностью имитирует кость и обладает биосовместимостью, организм не отторгает чужеродный предмет, а наоборот помогает быстрее нарастить нервные клетки, сосуды и кожу вокруг импланта.
Ученые рассказали, что НИТУ «МИСиС» разработка таких протезов ведется уже 10 лет. За это время им удалось сделать протезирование на бедренной кости собаки, а до этого — большому количеству лабораторных крыс и мышей.
Как это работает?
Долгое время в медицине использовали только металлические протезы, у которых есть ряд недостатков. Например, они обладают большим модулем упругости, из-за чего на границе импланта и кости со временем возникают мелкие травмы, приводящие к разрушению костной ткани.
Протезы будущего — гибридные костные импланты во многом качественнее своих аналогов из металла. Протезы «Биомиметикс» являются гибридами, сочетающими в себе полимеры и металлы с различной структурой.
По прочности такие протезы близки к кости человека. Удивительно, но со временем протезированная кость срастается с настоящей. Для этого внутрь полимерного импланта помещается пористый материал. Это позволяет создать комфортную для клеток среду, в которой им удобно расти.
Пока что испытания проводились только на животных, но разработчики уверены, что их технология в ближайшем будущем протестируется и на людях.
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