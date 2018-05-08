Российские ученые спасли лапку кота, вживив ему протез будущего

Молодые специалисты из малого инновационного предприятия «Биомиметикс», созданного на базе НИТУ «МИСиС», совместно с учеными из НМИЦ им. Н. Н. Блохина представили свое новое устройство — гибридные костные импланты.

Их главная особенность в том, что на вживляемую конструкцию «наращиваются» клетки самого пациента. Это позволяет импланту быстрее прижиться и не доставлять никаких неудобств носителю.

В апреле этого года ученые НИТУ «МИСиС» совместно с врачами ветеринарной клиники провели необычную операцию: вживили домашнему коту, больному остеосаркомой, протез трубчатой кости передней лапы.

После недолгой реабилитации кот полностью здоров и может передвигаться самостоятельно. Ученым не только удалось сохранить лапку котика, но и сделать протез абсолютно незаметным.

Так как протез полностью имитирует кость и обладает биосовместимостью, организм не отторгает чужеродный предмет, а наоборот помогает быстрее нарастить нервные клетки, сосуды и кожу вокруг импланта.

Ученые рассказали, что НИТУ «МИСиС» разработка таких протезов ведется уже 10 лет. За это время им удалось сделать протезирование на бедренной кости собаки, а до этого — большому количеству лабораторных крыс и мышей.

Варианты протезов

Как это работает?

Долгое время в медицине использовали только металлические протезы, у которых есть ряд недостатков. Например, они обладают большим модулем упругости, из-за чего на границе импланта и кости со временем возникают мелкие травмы, приводящие к разрушению костной ткани.

Протезы будущего — гибридные костные импланты во многом качественнее своих аналогов из металла. Протезы «Биомиметикс» являются гибридами, сочетающими в себе полимеры и металлы с различной структурой.

По прочности такие протезы близки к кости человека. Удивительно, но со временем протезированная кость срастается с настоящей. Для этого внутрь полимерного импланта помещается пористый материал. Это позволяет создать комфортную для клеток среду, в которой им удобно расти.

Пока что испытания проводились только на животных, но разработчики уверены, что их технология в ближайшем будущем протестируется и на людях.