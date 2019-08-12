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Вузы начнут отчислять студентов по совету искусственного интеллекта

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© pixabay.com

© pixabay.com

Директор Центра EDCrunch University НИТУ «МИСиС» Нурлан Киясов заявил о запуске инновационной программы внедрения искусственного интеллекта в системы оценки успеваемости студентов высших учебных заведений. 

«На основании данных цифрового следа студентов система будет оценивать их успеваемость, активность на лекциях, участие в общественной жизни и поведение. После анализа полученной информации руководство вузов будет решать: поощрить учащегося, посоветовать пройти дополнительные курсы, активнее спрашивать его на парах, предупредить о ненадлежащем поведении или отчислить», — передает РИА Новости идею проекта.

Искусственный интеллект позволит исключить предвзятость со стороны преподавателей и администраторов вузов, на которую нередко жалуются проблемные студенты.

По словам Киясова, тестирование новой системы начнется в нескольких вузах уже в предстоящем учебном году, а к 2021-му в отдельных университетах будут действовать опытные образцы. Он также заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут для деканата обязательными к исполнению, однако их будут принимать к сведению.

Напомним, недавно в МГУ имени Ломоносова, который вошел в список лучших вузов мира по версии Центра всемирного рейтинга университетов, объявили что будут отчислять студентов за привлечение к уголовной ответственности. Самого факта открытия уголовного дела для отчисления будет недостаточно, в ректорате пообещали сперва дожидаться решения суда. Соответствующие поправки к уставу университета разработало Министерство науки и высшего образования РФ.

Еще одна новость касается студентов медицинских вузов: их в ближайшие годы начнут направлять на работу по распределению. Такое поручение президент Владимир Путин дал правительству и лично сопредседателю Центрального штаба Общероссийского народного фронта Леониду Рошалю.

Ранее «Ридус» рассказывал о предложении зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова сделать бесплатным высшее образование в регионах, которые граничат с иностранными государствами.

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