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МГУ вошел в сотню лучших университетов мира по качеству образования

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Список лучших университетов мира, по данным за 2018/2019 учебный год, составил Центр всемирного рейтинга университетов (CWUR).

В первую десятку рейтинга вошли американские Гарвардский и Стэнфордский университеты, Массачусетский технологический институт, британские Кембридж и Оксфорд, а также американские Беркли, Принстон, Колумбийский университет, Калифорнийский технологический институт и Университет Чикаго.

Московский государственный университет имени Ломоносова разместился на 222-м месте списка.

Тем не менее российский вуз занял 95-е место по качеству образования.

Кроме того, МГУ оказался на 174-м месте по качеству научно-преподавательского состава, на 249-м — по уровню научной деятельности, на 348-м — по уровню востребованности выпускников на рынке труда

В список двух тысяч лучших университетов мира также вошли еще 18 российских вузов, среди которых Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский государственный университет, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Томский государственный университет.

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В Китае создали электромобиль с суперкомпьютером

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Китайский стартап Human Horizons представил электрический внедорожник HiPhi 1, который демонстрирует будущее автопрома. Машина оснащена 5G-модемом, бортовым суперкомпьютером и 562 датчиками (включая сенсоры запаха). Все это нужно для анализа окружения в реальном времени и быстрого принятия решений, чтобы водителю не пришлось лишний раз браться за руль.

Столь внушительное оснащение сделано с прицелом на будущее — сейчас HiPhi 1 поддерживает третий уровень автопилота и подключается к сетям четвертого поколения. Тем не менее, потенциал электромобиля может быть раскрыт уже в ближайшие годы.

Вычислительным «мозгом» стали 4 контроллера домена и 6 микропроцессорных блоков, объединенных в локальную сеть с помощью 1G Ethernet. Машина постоянно анализирует обстановку на дороге, а также водительские привычки и потребности. Также у нее есть доступ к удаленным серверам для облачных вычислений.

Кроме электроники, машина выделяется динамическими характеристиками. Два электромотора по 268 лс (по одному на ось), разгоняют автомобиль до 100 км/ч за 3,9 секунды, а обещанный запас хода составляет 640 км.

На бумаге все здорово, однако Human Horizons еще далеки от серийного производства HiPhi 1. Электромобиль выйдет не раньше 2021 года и вряд ли будет доступен за пределами Китая. Цена на него также неизвестна.

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Увеличилось число пострадавших при взрывах в Красноярском крае

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По уточненным данным, при взрывах в воинской части в Ачинском районе Красноярского пострадали семь человек, включая двух военных.

«Пятеро абмулаторных, двое госпитализированных — военнослужащие», — сообщили ТАСС в Ачинской межрайонной больнице.

По словам медиков, военные получили осколочные ранения. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Как рассказал агентству источник в экстренных службах, разлет осколков от взрывающихся на военном складе снарядов достигает 15 км.

Он добавил, что в настоящее время горят две площадки по утилизации, на которой находятся 25 тыс. боеприпасов.

Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали две местные жительницы 33-летняя Анна Данилова и 31-летняя Юлия Трусова. У Юлии диагностирован ожог дыхательных путей. У Анны — непроникающие резаные раны грудной клетки. Госпитализация девушкам не потребовалась, их осмотрели и отпустили домой.

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