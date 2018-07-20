МГУ вошел в сотню лучших университетов мира по качеству образования

Список лучших университетов мира, по данным за 2018/2019 учебный год, составил Центр всемирного рейтинга университетов (CWUR).

В первую десятку рейтинга вошли американские Гарвардский и Стэнфордский университеты, Массачусетский технологический институт, британские Кембридж и Оксфорд, а также американские Беркли, Принстон, Колумбийский университет, Калифорнийский технологический институт и Университет Чикаго.

Московский государственный университет имени Ломоносова разместился на 222-м месте списка.

Тем не менее российский вуз занял 95-е место по качеству образования.

Кроме того, МГУ оказался на 174-м месте по качеству научно-преподавательского состава, на 249-м — по уровню научной деятельности, на 348-м — по уровню востребованности выпускников на рынке труда

В список двух тысяч лучших университетов мира также вошли еще 18 российских вузов, среди которых Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский государственный университет, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Томский государственный университет.