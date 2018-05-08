Агентство Fitch пригрозило снизить кредитный рейтинг США

Международное рейтинговое агентство Fitch предупредило, что может отозвать наивысший суверенный кредитный рейтинг США, находящийся на отметке «AAA». СМИ распространили соответствующее заявление главы отдела суверенных рейтингов Fitch Джеймса Маккормака.

Кредитный рейтинг является оценкой кредитоспособности и рассчитывается на основе прошлой и текущей финансовой истории, а также соотношения собственности к долгам. Именно колоссальный внешний долг и послужил одной из причин снижения доверия инвесторов к Соединенным Штатам.

Другая причина для пересмотра кредитного рейтинга США — затянувшаяся пауза с финансированием федерального правительства, которую называют «шатдауном». Проблема вызвана разногласиями между президентом Дональдом Трампом и Конгрессом относительно закона о бюджете страны на 2019 год.

Также инвесторов сильно беспокоит проблема потолка государственного долга, который для слаженной работы американской экономики должен своевременно повышаться, а для этого необходима нормальная работа властных институтов.

Напомним, у России по версии Fitch долгосрочный рейтинг обозначен как «BBB-». По шкале этого агенства «AAA» — это наивысший уровень кредитоспособности, который присваивается только в случае исключительно высокой способности своевременно погашать финансовые обязательства. Рейтинг «BBB» означает хорошую кредитоспособность и низкие ожидания по кредитным рискам, а также адекватную способность своевременно погашать финансовые обязательства.

Помимо США, рейтинг «AAA» присвоен таким странам, как Германия, Швейцария и Канада, а «BBB» сейчас кроме России имеют Италия, Португалия, Болгария, Венгрия, Румыния, Индия, Казахстан, Мексика и многие другие страны.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему российские банки погрязли в долгах и чем это грозит рядовым вкладчикам.