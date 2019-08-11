Погибшие сотрудники ядерного центра в Сарове представлены к наградам

Пять сотрудников ядерного центра в Сарове, погибшие при испытании ракеты на полигоне Минобороны РФ в Архангельской области, представлены к наградам.

Об этом сообщил, выступая на местном телевидении, директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков.

«Гибель сотрудников — это горькая утрата для всего ядерного центра и Госкорпорации «Росатом, — цитирует его ТАСС. — Испытатели являются национальными героями».

По словам Костюкова, Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский были элитой ядерного центра и проводили испытания порой в самых невероятно тяжелых условиях.

Директор ядерного центра также пообещал, что в Сарове установят памятник погибшим.

Ранее сообщалось, что инцидент на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа во время разработки жидкостной двигательной установки, назначение которой не указывается. По последней информации, полученной от госкорпорации «Росатом», погибли пять ее сотрудников. Еще три человека находятся в больницах.



Представители Российского федерального ядерного центра заявили, что остаточное радиоактивное загрязнение после инцидента не зарегистрировано.

