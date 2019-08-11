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Стали известны подробности смертельного ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье

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По предварительным данным, виновником аварии, произошедшей 11 августа на 159-м км Рижского шоссе в Подмосковье, стал водитель фуры, которая влетела во внедорожник Toyota.

Как стало известно РЕН ТВ, за рулем грузового автомобиля находился гражданин Словении Милан Обрадович. Именно он нарушил правила дорожного движения, совершив столкновение с иномаркой.

В результате машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с микроавтобусом, после чего внедорожник вылетел в кювет, сообщает телеканал.

Ранее сообщалось, что в результате аварии погибли все пять человек, находившиеся в легковом автомобиле. Среди них — двое детей. В больницу доставлены девять человек, ехавшие в микроавтобусе.

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