Стали известны подробности смертельного ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье

По предварительным данным, виновником аварии, произошедшей 11 августа на 159-м км Рижского шоссе в Подмосковье, стал водитель фуры, которая влетела во внедорожник Toyota.

Как стало известно РЕН ТВ, за рулем грузового автомобиля находился гражданин Словении Милан Обрадович. Именно он нарушил правила дорожного движения, совершив столкновение с иномаркой.

В результате машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с микроавтобусом, после чего внедорожник вылетел в кювет, сообщает телеканал.

Ранее сообщалось, что в результате аварии погибли все пять человек, находившиеся в легковом автомобиле. Среди них — двое детей. В больницу доставлены девять человек, ехавшие в микроавтобусе.