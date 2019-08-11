На Урале нашли свалку уголовных дел

Вблизи деревни Шайдурово под Екатеринбургом обнаружена свалка уголовных дел, справок и других документов из полиции.

Как свидетельствуют фотографии, опубликованные пабликом «Екатеринбург № 1», в лесу среди старой мебели и других отходов оказались материалы уголовных дел, протоколы, постановления, характеристики на граждан, медицинские справки и паспортные данные.

Хотя некоторые из документов порваны, на них все равно можно разглядеть персональные данные.

Кроме того, среди мусора найдены снимки, которые, предположительно, были сделаны на месте преступления.

По данному факту начата проверка, определяется «правдивость опубликованных в интернете сведений», сообщил URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее «Ридус» писал о том, что на свалке в Мурманске нашли надгробия с именами погибших в Великую Отечественную войну.