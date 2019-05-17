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На свалке в Мурманске нашли надгробия с именами погибших в войну

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© vk.com/murtouch

Власти Заполярья выясняют ситуацию с оказавшимися на свалке надгробными плитами, на которых выбиты имена погибших советских воинов.

Правительство Мурманской области создало специальную комиссию, которая выяснит, как плиты оказались вдали от мемориального кладбища, сообщили журналистам в пресс-службе.

В комиссию вошли поисковики, общественники и представители Общероссийского народного фронта (ОНФ). Предполагается, что комиссия представит результаты работы в пятидневный срок.

Ранее в соцсетях появились фотографии надгробий с портретами, именами и годами жизни тех, кто погиб в Великую Отечественную войну, — находка была сделана на свалке у мусоросжигательного завода в Мурманске.

Местные жители предположили, что выброшенные надгробия — результат реставрации в Долине Славы.

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Считавшая подделкой картина Пикассо оказалась подлинником

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Филип Стэплтон из английского города Кроли ради интереса приобрел за 230 фунтов стерлингов (почти 19 тысяч рублей) картину Пабло Пикассо «Купальщица, сидящая на берегу моря» 1930 года, которая, исходя из ее цены, заведомо не могла быть настоящей.

Тем не менее 52-летний англичанин был заинтригован формулировкой «Коллекция Пикассо», в следствие чего и потратил деньги на это произведение искусства, сообщает Sky News.

Спустя полгода владелец картины, считавший ее подделкой, все-таки решил удостовериться в том, что это не подлинник, и был несказанно удивлен результатами экспертизы.

Оценщик картин и руководитель аукционного дома в Брайтоне Роузи Мэй чуть ли не с ходу заявила, что Стэплтон стал счастливым обладателем оригинала, который стоит во много раз больше потраченных им денег.

«Слишком много деталей говорят о том, что это настоящий Пикассо», — приводит слова Мэй телеканал.

В итоге Стэплтон решил выставить картину на аукцион. По прогнозам экспертов, он может выручить за нее 750 тысяч фунтов стерлингов (почти 62 миллиона рублей).

Ранее в присвоении рисунка Пабло Пикассо обвинили 88-летнюю итальянскую актрису Лючию Бозе.

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