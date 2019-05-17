На свалке в Мурманске нашли надгробия с именами погибших в войну
- 17 мая 2019, 14:42
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Власти Заполярья выясняют ситуацию с оказавшимися на свалке надгробными плитами, на которых выбиты имена погибших советских воинов.
Правительство Мурманской области создало специальную комиссию, которая выяснит, как плиты оказались вдали от мемориального кладбища, сообщили журналистам в пресс-службе.
В комиссию вошли поисковики, общественники и представители Общероссийского народного фронта (ОНФ). Предполагается, что комиссия представит результаты работы в пятидневный срок.
Ранее в соцсетях появились фотографии надгробий с портретами, именами и годами жизни тех, кто погиб в Великую Отечественную войну, — находка была сделана на свалке у мусоросжигательного завода в Мурманске.
Местные жители предположили, что выброшенные надгробия — результат реставрации в Долине Славы.
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