Жительница Звенигорода умерла от укола, сделанного ранее судимым врачом

Звенигородский городской суд Подмосковья приговорил к двум годам ограничения свободы врача, который во время операции сделал своей пациентке смертельный укол.

Этот приговор оказался уже вторым в жизни эскулапа, ранее судимого за мошенничество.

Жертвой недобросовестного медика стала 44-летняя жительница Звенигорода, у которой обнаружили доброкачественную опухоль.

Во время плановой операции по ее удалению, 49-летний анестезиолог-реаниматолог поинтересовался у пациентки, есть ли у нее аллергия на препараты, на что женщина ответила, что не знает реакцию своего организма на лекарства.

Врач не стал перестраховываться и сделал укол, от которого пациентка начала задыхаться. В свою очередь анестезиолог не стал срочно переводить ее в реанимацию, а позвал на помощь своих коллег. Их усилия не увенчались успехом, и мать двоих дочерей скончалась от анафилактического шока, сообщает «МК».

По данным издания, виновник ее смерти закончил в 1993 году мединститут по специальности «врач-лечебник» и несколько лет работал в больницах в Коми. За мошенничество его приговорили к четырем годам колонии. Однако эта судимость не помешала ему продолжить врачебную деятельность. Устроившись анестезиологом в звенигородскую больницу, он сделал смертельный укол уже на второй день своей работы в этом медучреждении.

При этом свою вину он не признал и заявил на суде, что все сделал правильно.