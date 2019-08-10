Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в любви к «халяве»

Музыкант Сергей Шнуров написал очередной стихотворный опус, посвященный на этот раз митингу российской оппозиции, прошедшему в субботу, 10 августа, в Москве на проспекте Академика Сахарова.

«Зашатался царский трон! / Бейся бит и песня лейся. / Дудь, Парфёнов и Мирон, / Топят за протест под Фейса. / С ними на халяву тыщи», — написал Шнуров в своем аккаунте в Instagram, отмечая, что билеты на концерты популярных исполнителей, как правило, дороги, плюс на них не всегда легко попасть.

Музыкант отметил, что если бы участники митинга со стороны музыкантов могли бы брать деньги, то неплохо бы на этом заработали.



Как сообщал «Ридус», в акции приняли участие рэпер Face, группы IC3PEAK и «Кровосток». Их выступлению никто не мешал, хотя ранее появилась информация, что столичные власти объявили музыку на митинге под запретом.

По данным «Белого счетчика», в акции принимали участие более 40 тысяч активистов. Пресс-служба ГУ МВД заявляет о 20 тысячах человек.

