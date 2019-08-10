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Рэпер Face выступил на митинге в Москве

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© youtube.com

© youtube.com

Состоявшийся сегодня митинг на проспекте Сахарова в Москве моно назвать митингом-концертом, поскольку со сцены выступали не только политические активисты, но и музыканты.

На согласованную с властями акцию пришли, по данным МВД, 20 тысяч человек (по альтернативным подсчетам, людей было в 2,5 раза больше). Мероприятие прошло без каких-либо эксцессов и завершилось немного позже заявленного времени.

В акции приняли участие рэпер Face, группы IC3PEAK и «Кровосток». Их выступлению никто не мешал, хотя ранее появилась информация, что столичные власти объявили музыку на митинге под запретом.

«Не буду читать вам сейчас рэп-нотаций. Хочу напомнить лишь одно слово, которое греет нам душу. Это слово — Россия!» — обратился Фейс к пришедшим на митинг.

На выступлении его коллег по цеху IC3PEAK митингующие начали покидать площадь Сахарова, а к тому моменту, когда закончил выступать «Кровосток», собравшиеся почти разошлись.

Организаторы и участники митинга «Вернем себе право на выборы» требуют допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. Предыдущие две акции в Москве не были согласованы с властями и закончились массовыми задержаниями.

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