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В «Росатоме» рассказали подробности взрыва на полигоне под Архангельском

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© pexels.com

© pexels.com

В государственной корпорации «Росатом» рассказали журналистам подробности инцидента со взрывом ракеты во время испытаний на полигоне в Архангельской области.

В департаменте коммуникаций госкорпорации отметили, что испытания проходили на морской платформе.

«После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией», — отметили в ведомстве.

После взрыва нескольких сотрудников отбросило в море, так что была надежда найти их живыми.

Именно по этой причине корпорация не сразу объявила о погибших, продолжа поиски.

Лишь когда не осталось надежды найти выживших, было объявлено о гибели пяти сотрудников «Росатома».

В пресс-службе корпорации отметили, что погибшие занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, находящемся в составе ракеты, и были в курсе о потенциальной опасности

«Росатом» окажет финансовую помощь семьям сотрудников госкорпорации, отметили в пресс-службе.

Как писал «Ридус», время взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников государственной корпорации «Росатом».

Ране сообщалось, что в результате взрыва в военной части в 30 километрах от Северодвинска в четверг, 8 августа, погибли два человека.

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