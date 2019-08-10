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Около 40 автомобилей повреждены в Москве из-за непогоды

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© Константин Лейфер/ТАСС

© Константин Лейфер/ТАСС

За последние два дня сильные порывы ветра повалили в столице 150 деревьев, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, в результате непогоды было повреждено 36 автомобилей.

Заместитель столичного градоначальника подчеркнул, что после объявления штормового предупреждения правительством столицы совместно со коммунальными службами и МЧС не было зафиксировано ни одного случая травмирования граждан.

Бирюков добавил, что за прошедшие двое суток в Москве выпало 26 миллиметров осадков, отмечают «Новые Известия».

Ранее, как сообщал «Ридус», Бирюков заявлял, что в столице из-за сильного ветра повалены около 40 деревьев, из-за которых повреждены 23 автомобиля.

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