Около 40 автомобилей повреждены в Москве из-за непогоды
- 10 августа 2019, 17:10
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
За последние два дня сильные порывы ветра повалили в столице 150 деревьев, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
По его словам, в результате непогоды было повреждено 36 автомобилей.
Заместитель столичного градоначальника подчеркнул, что после объявления штормового предупреждения правительством столицы совместно со коммунальными службами и МЧС не было зафиксировано ни одного случая травмирования граждан.
Бирюков добавил, что за прошедшие двое суток в Москве выпало 26 миллиметров осадков, отмечают «Новые Известия».
Ранее, как сообщал «Ридус», Бирюков заявлял, что в столице из-за сильного ветра повалены около 40 деревьев, из-за которых повреждены 23 автомобиля.
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