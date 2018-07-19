В Москве из-за непогоды повреждено более 20 машин

В столице из-за сильного ветра повалены около 40 деревьев, многие из которых упали на автомобили, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

В частности, за последние два дня из-за непогоды повреждены 23 автомобиля.

Действительно, со вчерашнего дня все городские службы были переведены в повышенную готовность, — приводит агентство слова заместителя столичного градоначальника.

Как сообщал «Ридус», накануне жителям Московского региона пообещали настоящий шторм, с ливнем, грозой и скоростью ветра до 23 метров в секунду. Приближение грозы к Москве сорвало премьеру нового фильма Квентина Тарантино в Сокольниках.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что непогода в Москве сохранится до вечера пятницы, 9 августа.

