найти ×
   
  • USD +0.12
    65.25
  • EUR -0.02
    73.02
СохранитьСохранено0
×

-105927

В Москве из-за непогоды повреждено более 20 машин

Small default
© Константин Лейфер/ТАСС

© Константин Лейфер/ТАСС

В столице из-за сильного ветра повалены около 40 деревьев, многие из которых упали на автомобили, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

В частности, за последние два дня из-за непогоды повреждены 23 автомобиля.

Действительно, со вчерашнего дня все городские службы были переведены в повышенную готовность, — приводит агентство слова заместителя столичного градоначальника.

Как сообщал «Ридус», накануне жителям Московского региона пообещали настоящий шторм, с ливнем, грозой и скоростью ветра до 23 метров в секунду. Приближение грозы к Москве сорвало премьеру нового фильма Квентина Тарантино в Сокольниках.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что непогода в Москве сохранится до вечера пятницы, 9 августа.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00204

Новый фильм Тарантино в первый день проката в России установил рекорд

Small default
© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Новый фильм американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» показал рекордный стартовый результат, сообщает пресс-служба компании Sony Pictures Releasing Russia, являющейся прокатчиком картины в России.

Отмечается, что картина заработала 125 миллионов рублей за первый день проката в России и странах СНГ.

Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году. Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо), по сюжету фильма, пытается пробиться на большой экран. Вместе с ним работает его верный дублер Клифф Бут (Брэд Питт). События картины разворачиваются на фоне трагической истории убийства жены режиссера Романа Полански, актрисы Шэрон Тейт (Марго Робби), участниками секты Чарльза Мэнсона.

Как сообщал «Ридус», накануне приближение грозы к Москве сорвало премьеру нового фильма Квентина Тарантино в Сокольниках.

Днем ранее режиссер на пресс-конференции в Москве назвал фильм, который ему очень нравился в детстве. Им оказалась кинолента Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского «Человек-амфибия». Тарантино отметил, что он даже не знал, что это русский фильм.

Перед тем Тарантино прогулялся по Красной площади. Министр культуры РФ Владимир Мединский провел для него большую часть экскурсии по территории Кремля, а также подарил ему сборник стихов Бориса Пастернака.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?
30022819читать позжечитаю позже
Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале
45041688читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

24461417читать позжечитаю позже
|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе19 июля 2018

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

103034читать позжечитаю позже