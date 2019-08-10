Fitch повысило рейтинг России из-за санкций

Агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте BBB- до BBB со стабильным прогнозом. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте организации.

Согласно оценке аналитиков рейтингового агенства, Россия проводит «надежную и последовательную» экономическую политику, которая обеспечивает ей макроэкономическую стабильность, снижает влияние волатильности цен на нефть на экономику и повышает устойчивость к внешним шокам.

Также в Fitch положительно оценили гибкость курса рубля и соблюдение бюджетного правила, но предупредили, что сохраняющаяся угроза эскалации санкций отразится на гибкости внешнего финансирования России, инвестициях и перспективах роста.

Напомним, в конце июля Комитет по международным делам Сената США одобрил санкции против «Северного потока 2». Согласно документу, санкции предусматривают запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к определенным операциям, связанным с «Северным потоком-2».

Однако самые серьезные опасения на сегодняшний день вызывают последствия введения Вашингтоном второго пакета санкций по делу Скрипалей. Из подписанного президентом Дональдом Трампом документа следует, что власти США будут противодействовать выдаче займов России, предоставлению финансовой или технической помощи со стороны международных финансовых учреждений.

Банкам Соединенных Штатов теперь запрещено выдавать любые займы или предоставлять какие-либо финансовые услуги правительству России и подконтрольным ему организациям, за исключением займов или кредитов, предназначенных для покупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров.

В документе также оговорены штрафные санкции для компаний, которые попытаются обойти оговоренные ограничения. Вашингтон оставил за собой право создавать препятствия России через своих представителей в МВФ, Всемирном банке, Европейском банке реконструкции и развития и других организациях.