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Синоптики вычислили время окончания шторма в Москве

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© Сергей Карпухин/ТАСС

© Сергей Карпухин/ТАСС

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что непогода в Москве сохранится до вечера пятницы, 9 августа.

«Сейчас погода самая плохая, она продержится до вечера, а к вечеру уже начнет улучшаться и будет все выходные дни изменяться в сторону улучшения», — цитирует синоптика РБК.

«Ветер ожидается западный 7−12 м/с, порывы от 17 до 22 м/с. Поэтому умеренной летней (погоду) очень сложно назвать. Температура — плюс 17−19 градусов, по области — от 15 до 20 градусов. Атмосферное давление начнет повышаться, сегодня к вечеру уже составит 736 мм ртутного столба. Ночью кратковременные дожди еще не исключены», — добавил Синенков.

Напомним, накануне жителям Московского региона пообещали настоящий шторм, с ливнем, грозой и скоростью ветра до 23 метров в секунду. Приближение грозы к Москве сорвало премьеру нового фильма Квентина Тарантино в Сокольниках.

Однако более всего минувшие сутки запомнились не резким ухудшением погодных условий, а штормовым предупреждением от МЧС, которое прервало эфир федеральных телеканалов вечером 8 августа. «Ожидается сильный ветер. Укройтесь в капитальном здании. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны», — посоветовали спасатели.

Несмотря на грозные предупреждения, дождь и ветер не нарушили ни работу городских коммуникаций, ни транспорта. К утру 9 августа в столице не подтопило ни одну улицу, а в экстренные службы города поступило лишь несколько заявок о падении деревьев. В районе ВДНХ, где расположена главная московская метеостанция, выпало лишь 10 мм осадков «Ущерба и пострадавших нет», — сообщил «Интерфакс».

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