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В пяти регионах РФ ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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© МЧС России / Сапкеев Майдар

© МЧС России / Сапкеев Майдар

В пяти регионах страны в связи с природными пожарами ввели режим чрезвычайной ситуации, заявил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин на совещании председателя правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

По словам министра, наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

Кобылкин отметил, что в настоящее время площадь лесных пожаров составляет 2,7 миллиона гектаров, это на 12% больше, чем в прошлом году, сообщает ФАН.

Министр сообщил, что в тушении пожаров задействованы 95% личного состава и вся имеющаяся техника федеральной авиалесохраны.

Кроме того, в Красноярский край на помощь пожарным переброшено 100 профессиональных десантников, отмечает агентство.

Как сообщал «Ридус», в Красноярском крае к вечеру понедельника, 29 июля, площадь лесных пожаров превысила один миллион гектаров, было зарегистрировано 104 очага возгорания.

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