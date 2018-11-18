Назван виновный в страшном ДТП под Новороссийском

Пресс-служба краснодарского главка Следственного комитета РФ сообщила о задержании водителя автобуса, который участвовал в страшном ДТП под Новороссийском с человеческими жертвами.

«Подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК.



По версии следствия, столкновение с легковым автомобилем произошло из-за того, что водитель автобуса не соблюдал дистанцию. «Из-за допущенного подозреваемым нарушения в результате ДТП автобус и иномарка перевернулись и покатились с обрыва. От полученных травм в результате происшествия трое пассажиров автомобиля, в том числе двое детей, скончались на месте», — отметили следователи.

Как сообщал «Ридус», ДТП с массовыми жертвами произошло поздно вечером 7 августа в районе поселка Верхнебаканского недалеко от Новороссийска. Столкнулись автобус Hyundai ведомственного санатория ФНС «Эллада», в котором возвращались с экскурсии более 40 человек, и легковой автомобиль Volkswagen Touareg.

В обоих транспортных средствах были дети, оба водителя и все пассажиры получили травмы разной степени тяжести, трое пассажиров Volkswagen — смертельные. Погибшими оказались двое детей 10 и 16 лет и 40-летняя женщина. Водитель внедорожника и еще двое пассажиров выжили.

С места аварии было госпитализировано 44 человека, 13 пациентов сразу же экстренно прооперировали, некоторым понадобилась транспортировка в специализированные медицинские учреждения. Следственным комитетом по факту ДТП возбуждено уголовное дело.