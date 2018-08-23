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В страшном ДТП под Новороссийском погибли дети

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© Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

© Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В результате ДТП под Новороссийском, где столкнулись и сорвались с обрыва автобус и легковой автомобиль, погибли двое детей и один взрослый, а остальных экстренно развезли по больницам.

«Госпитализировано 44 человека. 13 пациентов экстренно прооперированы. После консультаций с краевыми бригадами санавиации было принято решение о переводе трех человек на лечение в НИИ-ККБ1 министерства здравоохранения Краснодарского края. Реанимобилями они доставляются в Краснодар», — сообщила пресс-служба краевого минздрава.

Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. После стабилизации состояния в течение дня планируется перевод одного ребенка вертолетом санавиации в Детскую краевую клиническую больницу.

Как сообщал «Ридус», авария произошла 7 августа около 22:20 по московскому времени на 16-м километре автомобильной дороги Новороссийск — Керченский пролив. В результате лобового столкновения автомобиль Volkswagen Touareg и экскурсионный автобус Hyundai упали с высокого обрыва. Погибшие ехали в Volkswagen, в живых остался только водитель. 

В автобусе ведомственного санатория ФНС «Эллада» под Анапой в момент ДТП находилось более 40 человек, в том числе дети. Водитель автобуса остался жив. Автобус, по предварительной информации, был исправным и новым, а оба водителя трезвыми. Следственным комитетом по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ранее в интернете появились видеозаписи с места событий.

За последнюю неделю это четвертое ДТП с большим числом жертв. В ночь на 2 августа пять человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком на Ставрополье на 420-м километре автодороги Астрахань — Элиста — Ставрополь, и еще 14 были госпитализированы. В том случае водитель автобуса выехал на встречную полосу.

Днем 3 августа в ДТП на мосту под Волгоградом погибли два человека и еще шесть были госпитализированы с травмами — в их числе ребенок, которому оторвало руку. Предполагаемым виновником аварии стал нарушивший правила движения водитель легкового автомобиля.

6 августа в Сасовском районе Рязанской области столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и внедорожник Toyota Land Cruiser, в результате чего погибли семь человек. Авария произошла ранним утром на трассе М-5 неподалеку от Пичиряево.

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