Жительница Химок родила третью двойню подряд
- 08 августа 2019, 19:38
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Уже третья двойня подряд появилась в семье из подмосковных Химок.
Всего эта семья воспитывает семерых детей, сообщила в Instagram уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Она добавила, что женщине, родившей три двойни подряд, всего 31 год.
По словам Мишоновой, все роды этой женщины проходили в химкинском роддоме: сначала у нее родилась одна девочка, а затем с интервалом в несколько лет — три пары двойняшек. На этот раз на свет появились мальчик и девочка.
Ранее сообщалось, что впервые забеременевшая в 37 лет жительница Петербурга родила сразу четырех детей.
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