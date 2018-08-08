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Жительница Химок родила третью двойню подряд

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© pixabay.com

© pixabay.com

Уже третья двойня подряд появилась в семье из подмосковных Химок.

Всего эта семья воспитывает семерых детей, сообщила в Instagram уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Она добавила, что женщине, родившей три двойни подряд, всего 31 год.

По словам Мишоновой, все роды этой женщины проходили в химкинском роддоме: сначала у нее родилась одна девочка, а затем с интервалом в несколько лет — три пары двойняшек. На этот раз на свет появились мальчик и девочка.

Ранее сообщалось, что впервые забеременевшая в 37 лет жительница Петербурга родила сразу четырех детей.

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