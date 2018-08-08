Забеременевшая в 37 лет жительница Петербурга родила сразу четырех детей

Три мальчика и одна девочка родились у жительницы Санкт-Петербурга, которая забеременела в 37 лет.

«Мальчики весом 1 килограмм 870 граммов, 1 килограмм 930 граммов, 1 килограмм 580 граммов и девочка весом 1 килограмм 540 граммов», — сообщает Перинатальный центр Санкт-Петербургского педиатрического университета.

Врачи отмечают, что для пациентки это были первые роды, беременность женщины была спонтанной.

Госпитализировав ее на сроке в 32 недели, медики смогли пролонгировать беременность на три недели, чтобы достигнуть оптимального для родов срока.

В итоге было планово проведено кесарево сечение, которое показано при многоплодной беременности.

«Малыши родились с хорошей оценкой по шкале Апгар на сроке 35 недель. Новорожденные дышат самостоятельно», — приводит РИА Новости сообщение медучреждения.

Также отмечается, что рождение четырех детей у одной роженицы произошло впервые за всю историю существования центра, который был открыт в 2013 году.

Ранее сообщалось, что в Техасе был установлен рекорд по скорости рождения близнецов. Местной жительнице удалось родить четырех мальчиков и двух девочек всего за 9 минут.