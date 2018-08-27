Названо число раненных при штурме дома Атамбаева. Есть погибший

В результате столкновений, произошедших у резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, были ранены 15 человек.

Все они госпитализированы, сообщает 24.kg со ссылкой на Минздрав Киргизии.

Среди пострадавших есть люди с огнестрельными ранениями, один из которых направлен на экстренную операцию.

В больнице оказался и один боец спецназа — пуля пробила его бронежилет.

В Чуйской областной больнице находятся трое пострадавших: двое из них — с ранениями грудной клетки от резиновых пуль, а третий — с сотрясением мозга. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, отмечает издание.

В национальный госпиталь в Бишкеке доставили еще троих. У одного из них диагностированы травмы кистей рук от резиновых пуль и контузия глаза.

Остальные девять пострадавших находятся в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии (БНИЦТиО).

Позже в республиканском Минздраве рассказал о гибели одного спецназовца. При этом число пострадавших выросло до 36 человек.



Ранее сообщалось о задержании Атамбаева, но вскоре эту информацию опровергли его дочь, его адвокат, а также депутат парламента Киргизии.



Позже поступила информация о том, что сторонники экс-президента Киргизии сумели отбить штурм его дома, который проводил спецназ.