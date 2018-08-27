Названо число раненных при штурме дома Атамбаева. Есть погибший
- 07 августа 2019, 21:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате столкновений, произошедших у резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, были ранены 15 человек.
Все они госпитализированы, сообщает 24.kg со ссылкой на Минздрав Киргизии.
Среди пострадавших есть люди с огнестрельными ранениями, один из которых направлен на экстренную операцию.
В больнице оказался и один боец спецназа — пуля пробила его бронежилет.
В Чуйской областной больнице находятся трое пострадавших: двое из них — с ранениями грудной клетки от резиновых пуль, а третий — с сотрясением мозга. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, отмечает издание.
В национальный госпиталь в Бишкеке доставили еще троих. У одного из них диагностированы травмы кистей рук от резиновых пуль и контузия глаза.
Остальные девять пострадавших находятся в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии (БНИЦТиО).
Позже в республиканском Минздраве рассказал о гибели одного спецназовца. При этом число пострадавших выросло до 36 человек.
Ранее сообщалось о задержании Атамбаева, но вскоре эту информацию опровергли его дочь, его адвокат, а также депутат парламента Киргизии.
Позже поступила информация о том, что сторонники экс-президента Киргизии сумели отбить штурм его дома, который проводил спецназ.
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