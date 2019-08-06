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В Рязанской области семь человек погибли в ДТП

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© Михаил Почуев/ТАСС

© Михаил Почуев/ТАСС

В Сасовском районе Рязанской области столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и внедорожник Toyota Land Cruiser, в результате чего погибли семь человек.

По информации РЕН ТВ, авария произошла ранним утром 6 августа на трассе М-5 неподалеку от Пичиряево. По предварительным данным, в микроавтобусе находились 11 человек, а в Toyota — двое.

«Семерых погибших везут в Шацк. Двое пострадавших — один взрослый и один ребенок — доставлены в Сасовскую больницу», — рассказали ТАСС в отделении скорой помощи Сасовской центральной районной больницы.

В ГИБДД сообщили, что все погибшие в ДТП с участием микроавтобуса под Рязанью являются гражданами Таджикистана.

За последнюю неделю это третье ДТП с большим числом жертв. В ночь на 2 августа пять человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком на Ставрополье на 420-м километре автодороги Астрахань — Элиста — Ставрополь, и еще 14 были госпитализированы. В том случае водитель автобуса выехал на встречную полосу.

Днем 3 августа в страшном ДТП на мосту под Волгоградом погибли два человека и еще шесть были госпитализированы с травмами — в их числе ребенок, которому оторвало руку. Предполагаемым виновником аварии стал нарушивший правила движения водитель легкового автомобиля.

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