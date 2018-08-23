Артемий Лебедев признался в розыгрыше с отъездом из России

Дизайнер Артемий Лебедев признал свое видеообращение о том, что он уехал из России из-за событий вокруг выборов в Мосгордуму, не соответствующим действительности.

«На людей нельзя полагаться. Залил лютейшую ***** на ютюб — и большее из подозрений у зрителей — что я снял это на хромакей! Там стопроцентная бессмысленная либеральная ***** [чушь] для школьников, но про это написали даже РИА Новости», — гласит пост в телеграм-канале Лебедева.

В видеообращении на своем YouTube-канале Лебедев заявлял, что ему «очень больно» видеть коррупцию в России. «Я понимаю, как правящая, можно сказать, клика ворует наше будущее. Они украли наши выборы, они украли наши голоса, они лишают нас всего, что у нас есть», — сказал он, отметив, что уехал в Европу к Атлантическому океану.

Также дизайнер говорил, что во власть не пускают молодых, талантливых и умных людей, а у рядовых граждан ничего не осталось: «Эти люди украли все наши деньги, все наши пенсии, обложили нас налогами».

Судя по набравшим наибольшее число «лайков» отзывам к видеоролику, многие пользователи Сети Лебедеву сразу же не поверили.



Напомним, ранее в своем видеоблоге Артемий Лебедев неоднократно критиковал оппозиционеров и несанкционированные уличные акции, но при этом сам демонстрировал неуважение к власти, чтобы показать, что на самом деле в России нет политических репрессий. Также он выражал несогласие с тем, что оппозиционных кандидатов не допускают до выборов в Мосгордуму. «Пусть там сидят все эти оппозиционные ребята, пусть они покажут, на что они способны», — предлагал Артемий.

Кроме того, Лебедев обращал внимание своих подписчиков на действия провокаторов во время протестов в Москве, лозунг «Россия будет свободной» называл «истерическим», уличные акции — бессмысленными, а радикально настроенных граждан — «последователями Новодворской». «Россия и так свободна, без этих ваших воплей», — считает он.