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Стало известно о дате и месте похорон Вилли Токарева

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Певца Вилли Токарева похоронят 9 августа на Калитниковском кладбище Москвы.

Как сообщил ТАСС близкий к семье покойного народный артист России Николай Тамразов, отпевание пройдет с 09:00 до 12:00 мск в храме Святителя Николая в Котельниках.

Затем, по его словам, процессия направится на Калитниковское кладбище. При этом собеседник агентства затруднился ответить, состоится ли гражданская панихида.

Ранее Тамразов сообщил, что Токарева похоронят в среду, 7 августа.

Патриарх русского шансона ушел из жизни в воскресенье, 4 августа, в возрасте 84 лет. Певец умер в московском онкологическом центре, куда был госпитализирован 2 июля. 

Печальное известие о кончине Токарева прокомментировал «Ридусу» российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский 

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