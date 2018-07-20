«Я в шоке!»: Шуфутинский прокомментировал смерть Вилли Токарева

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский прокомментировал «Ридусу» печальное известие о кончине патриарха русского шансона Вилли Токарева.

«Я в шоке! Это огромная потеря, огромная боль! Он всегда был для меня примером. Особенно, когда я оказался в эмиграции. А сейчас я хочу передать слова поддержки его семье», — сказал музыкант, добавив, что не может долго говорить по телефону, так как в настоящее время находится далеко от Москвы.

Как ранее сообщал «Ридус», Вилли Токарев ушел из жизни в возрасте 84 лет. Певец умер в московском онкологическом центре, куда был госпитализирован 2 июля.

В возрасте 40 лет в 1974 году Вилен Иванович Токарев эмигрировал из СССР в США. Он начинал в Нью-Йорке с работы курьером и таксистом. Затем стал выступал как певец в ресторанах, быстро завоевав популярность у русскоязычных эмигрантов.

На своем лейбле One Man Band в Америке записал около 20 альбомов, преимущественно в жанре так называемого русского шансона.

С 2000-х годов исполнитель, получивший гражданство РФ, жил преимущественно в Москве.

