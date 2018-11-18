Корейцы обвинили в расизме тренера женской сборной России по волейболу

Федерация волейбола Южной Кореи обвинила тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато в проявлении расизма.

Так был расценен его жест, который он продемонстрировал после победы российских волейболисток над командой Южной Кореи, принесшей сборной России путевку на Олимпиаду 2020 года.

Позируя для фотографа, итальянский специалист потянул за уголки глаз, изобразив узкий разрез. Вполне возможно, что таким способом Бузато хотел намекнуть на то, что его команда поедет в Токио.

Однако корейцы приняли это на свой счет и сильно обиделись. «Мы отправим жалобы в Международную федерацию волейбола (FIVB) и Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ), чтобы они оценили этот жест, — приводит Yonhap News заявление корейской федерации волейбола. — Мы хотим, чтобы подобного больше не повторилось».

Как отмечает издание, в правилах FIVB не предусмотрены наказания за проявления расизма, однако корейцы могут уповать на прецедент из мира футбола. Дело в том, что во время товарищеского матча против Южной Кореи в 2017 году подобный жест продемонстрировал полузащитник сборной Колумбии Эдвин Кардона и в итоге был отстранен ФИФА на пять матчей.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) предположили, что футболист екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк может быть дисквалифицирован за слова о темнокожих игроках. В одном из интервью спортсмен заявил, что ему «смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России».