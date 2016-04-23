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Футболисту Погребняку грозит дисквалификация за расизм

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Сергей Фадеичев/ТАСС

В Российском футбольном союзе (РФС) предположили, что футболист екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк может быть дисквалифицирован за слова о темнокожих игроках.

Ранее в интервью kp.ru бывший игрок сборной России сказал, что ему «смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России».

Он пояснил изданию, что не видит смысла в предоставлении иностранным футболистам российского гражданства ради того, чтобы они выступали за национальную команду.

Погребняк также добавил, что, по его мнению, сборная России, в состав которой на ближайшие матчи вызваны два натурализованных игрока, могла бы вполне обойтись без иностранцев.

В частности, футболист выразил недоумение по поводу того, что бразилец Ари получил российский паспорт, пишут «Новые Известия».

В беседе с корреспондентом портала «Чемпионат.com» заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов сказал, что Погребняк может быть дисквалифицирован за эти высказывания.

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