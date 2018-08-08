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Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео

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© t.me

© t.me

Видео массовой драки в столице опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах видно, что в потасовке, произошедшей рядом с Москворецким рынком вечером во вторник, 6 августа, приняли участие несколько десятков человек.

Как сообщал «Ридус», как минимум один человек пострадал. По предварительной информации, он получил огнестрельное ранение.

Несколько человек было задержано полицией, возбуждено уголовное дело.

В этот же день драка с участием около 60 человек произошла в центре Москвы около станции метро «Площадь Ильича» на Золоторожском Валу. Сотрудники полиции задержали нескольких ее участников. Сообщалось, что потасовка произошла между приезжими из стран ближнего зарубежья.

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