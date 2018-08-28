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В центре Москвы задержали участников массовой драки

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© МВД

© МВД

Сотрудники полиции задержали нескольких участников массовой драки, произошедшей на Золоторожском Валу в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Отмечается, что потасовка около станции метро «Площадь Ильича» произошла между приезжими из стран ближнего зарубежья.

Несколько участников драки получили телесные повреждения и были переданы медикам, остальные задержанные доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что в драке приезжих у станции метро «Площадь Ильича» приняли участие около 60 человек.

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