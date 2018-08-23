Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
- 07 августа 2019, 12:31
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в эфире телеканала «112 Украина», что обсудил по телефону с главой российского государства Владимиром Путиным гибель четырех украинских военных в Донбассе.
Я только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал, что это нас не приближает к миру, — заявил украинский лидер.
По его словам, он попросил Путина повлиять на руководство самопровозглашенных республик, чтобы они прекратили убийство украинских военных.
Зеленский добавил, что собирается провести переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которых планирует «договориться о срочной встрече» в «нормандском формате».
Президент Украины также отметил, что во время разговора с Путиным были затронуты вопросы возвращения украинских заключенных.
Однако он не сообщил, что ему ответил президент Российской Федерации.
Вы увидите пресс-релиз, я не хочу говорить за президента России, что он пообещал, — резюмировал глава украинского государства.
Во вторник, 6 августа, Министерство обороны Украины сообщило о гибели четырех военных в Донбассе, напоминает ФАН.
Ранее, как сообщал «Ридус», лидер украинской партии «Слуга народа», будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя урегулировать путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
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