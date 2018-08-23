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Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

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Владимир Зеленский © president.gov.ua

Владимир Зеленский © president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в эфире телеканала «112 Украина», что обсудил по телефону с главой российского государства Владимиром Путиным гибель четырех украинских военных в Донбассе.

Я только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал, что это нас не приближает к миру, — заявил украинский лидер.

По его словам, он попросил Путина повлиять на руководство самопровозглашенных республик, чтобы они прекратили убийство украинских военных.

Зеленский добавил, что собирается провести переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которых планирует «договориться о срочной встрече» в «нормандском формате».

Президент Украины также отметил, что во время разговора с Путиным были затронуты вопросы возвращения украинских заключенных.

Однако он не сообщил, что ему ответил президент Российской Федерации.

Вы увидите пресс-релиз, я не хочу говорить за президента России, что он пообещал, — резюмировал глава украинского государства.

Во вторник, 6 августа, Министерство обороны Украины сообщило о гибели четырех военных в Донбассе, напоминает ФАН.

Ранее, как сообщал «Ридус», лидер украинской партии «Слуга народа», будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя урегулировать путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.

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