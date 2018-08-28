Не менее 95 человек получили ранения во время мощного взрыва в Кабуле

Мощный взрыв прогремел в Кабуле утром в среду, 7 августа, сообщает афганский телеканал Tolo News.

По данным медиков, в результате происшествия пострадали не менее 95 человек, включая женщин и детей.

Телеканал приводит сообщение МВД республики, согласно которому в западной части афганской столицы на воздух взлетел автомобиль, начиненный взрывчаткой.



Отмечается, что целью террористов был полицейский участок.



Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Месяц назад, как сообщал «Ридус», в результате очередного мощного взрыва в Кабуле погибли около 40 человек.