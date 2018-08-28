Не менее 95 человек получили ранения во время мощного взрыва в Кабуле
- 07 августа 2019, 09:21
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Мощный взрыв прогремел в Кабуле утром в среду, 7 августа, сообщает афганский телеканал Tolo News.
По данным медиков, в результате происшествия пострадали не менее 95 человек, включая женщин и детей.
Телеканал приводит сообщение МВД республики, согласно которому в западной части афганской столицы на воздух взлетел автомобиль, начиненный взрывчаткой.
Отмечается, что целью террористов был полицейский участок.
Другие подробности инцидента пока не приводятся.
Месяц назад, как сообщал «Ридус», в результате очередного мощного взрыва в Кабуле погибли около 40 человек.
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