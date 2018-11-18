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Около 40 человек погибли в результате мощного взрыва в Кабуле

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© Rahmat Gul/AP/TASS

© Rahmat Gul/AP/TASS

Более 50 человек пострадали в результате мощного взрыва в центральном районе Кабула, сообщает Reuters.

По словам главы пресс-службы Министерства здравоохранения Афганистана Вахидуллы Меяра, число пострадавших к настоящему моменту возросло до 53, они госпитализированы.

Агентство отмечает, что взрыв произошел в густонаселенном районе недалеко от афганского Министерства обороны и ряда посольств, включая диппредставительство США.

При этом китайское агентство «Синьхуа» сообщает о 34 погибших и 68 пострадавших в результате взрыва.

Очевидцы сообщают о большом количестве карет скорой помощи, следующих к месту взрыва.

После взрыва двое боевиков, причастных к теракту, укрылись в строящемся здании и ведут перестрелку с сотрудниками сил безопасности, сообщает афганский телеканал Tolo News.

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