Около 40 человек погибли в результате мощного взрыва в Кабуле
- 01 июля 2019, 09:34
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Более 50 человек пострадали в результате мощного взрыва в центральном районе Кабула, сообщает Reuters.
По словам главы пресс-службы Министерства здравоохранения Афганистана Вахидуллы Меяра, число пострадавших к настоящему моменту возросло до 53, они госпитализированы.
Агентство отмечает, что взрыв произошел в густонаселенном районе недалеко от афганского Министерства обороны и ряда посольств, включая диппредставительство США.
При этом китайское агентство «Синьхуа» сообщает о 34 погибших и 68 пострадавших в результате взрыва.
Очевидцы сообщают о большом количестве карет скорой помощи, следующих к месту взрыва.
После взрыва двое боевиков, причастных к теракту, укрылись в строящемся здании и ведут перестрелку с сотрудниками сил безопасности, сообщает афганский телеканал Tolo News.
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