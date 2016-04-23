Конгрессу США доложили о возрождении ИГ в Ираке и Сирии

Генеральный инспектор Пентагона Гленн Файн подписал доклад для Конгресса США, в котором сообщается о возрождении террористической организации «Исламское государство» (ИГ)* в Сирии и Ираке.

«Несмотря на то, что так называемый халифат потерял свои территории, ИГ* укрепляет свои возможности для ведения повстанческой деятельности в Ираке. Также организация в этом квартале находилась в процессе возрождения в Сирии», — сказано в докладе.

Сторонники террористов были выявлены даже в сирийском лагере беженцев «Эль-Холь» на подконтрольной союзникам США территории. По мнению Пентагона, новое усиление ИГ* стало возможным из-за конфликтов между властями Ирака и лидерами Иракского Курдистана.

«Продолжающиеся споры курдов с правительством Ирака по поводу богатых ресурсами территорий на севере Ирака позволили боевикам ИГ* использовать разрывы между курдскими и иракскими силами для перегруппировки и подготовки атак в регионе», — отметил Гленн Файн.



Кроме того, по мнению Файна, передышку террористам дало решение о выводе американских войск из Сирии и Ирака.

Напомним, в конце апреля 2019 года в Сети появилось первое за пять лет видео с лидером террористов Абу Бакром аль-Багдади, которого много раз объявляли убитым. На кадрах глава террористов обсуждает бои около населенного пункта Багуз — последнего оплота ИГ* в Сирии, сообщает о гибели большого количества боевиков и признает свое поражение.

В 2014 году аль-Багдади провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке, находясь в мечети в захваченном ИГ* иранском городе Мосуле. «Халифат» включал в себя неконтролируемые правительствами Ирака и Сирии территории. С осени 2014 года США и объединенные силы союзников стали наносить авиаудары по позициям боевиков террористических организаций, а также атаковали позиции сирийских правительственных войск.

В сентябре 2015 года президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Сирийской Арабской Республике. Российские войска прибыли в Сирию по официальной просьбе и приглашению Дамаска. Помимо войны с террористами, Россия и США решали судьбу президента Сирии Башара Асада. Американцы добивались его ликвидации руками вооруженных отрядов оппозиции, тогда как российские военные специалисты помогли Асаду избежать судьбы казненного президента Ирака Саддама Хусейна.



В начале 2019 года позиция американских властей в отношении Сирии была серьезно скорректирована: в Госдепе заявили, что Вашингтон более не намерен добиваться отставки президента Башара Асада, но «призывает к значительным изменениям в поведении режима».



В декабре 2018 года США приступили к полному выводу войск из Сирии. Из-за несогласия с этим решением президента Дональда Трампа в отставку подал глава Пентагона генерал Джеймс Мэттис. Однако месяцем позже, 11 января, госсекретарь Майк Помпео объявил, что Силы международной коалиции во главе с США продолжат наносить авиаудары по территории Сирии даже после вывода войск в связи с «победой над террористами». В феврале стало известно о решении Трампа временно оставить в Сирии миротворческую группу в составе около 200 человек.



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* запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация