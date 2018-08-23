В Генпрокуратуре заявили о намеренных поджогах лесов в Приангарье

Официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что в Иркутской области выявлялись факты, когда лесные пожары устраивались, чтобы скрыть незаконные вырубки.

Даже места законных вырубок необходимо более серьезно контролировать и «уж тем более не допускать незаконных», заявил Куренной на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир».

Ранее, как сообщал «Ридус», прокурор главного управления Генпрокуратуры России по надзору в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов заявил, что власти охваченных пожарами сибирских регионов предоставляли центральным властям ложную информацию. Параметры лесных пожаров искусственно занижались руководством областей и республик, и структуры МЧС не успевали вовремя отреагировать.

Напомним, в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии в связи с лесными пожарами объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным на понедельник, 5 августа, в России продолжается 171 пожар на общей площади более 126 тысяч гектаров. 32 пожара за воскресенье было ликвидировано.

Замминистра по чрезвычайным ситуациям Игорь Кобзев заявил, что большая часть очагов огня возникла вблизи дорог, и сделал вывод, что главная причина пожаров — неосторожное обращение с огнем. Ранее вину за полыхающую тайгу возлагали на так называемые сухие грозы в Сибири.