В Крыму закрыли для купания шесть пляжей
- 06 августа 2019, 13:48
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Алуште на южном берегу Крыма временно закрыты для купания шесть пляжей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Ведомство провело исследование качества морской воды и выяснило, что 14 проб, взятых в местах отдыха туристов, не соответствуют требованиям санитарных норм.
Кроме того, по-прежнему остаются в силе постановления о временном ограничении купания на двух пляжах в Севастополе.
В республиканском ведомстве отметили, что всего на полуострове в купальный сезон в Крыму задействован 491 пляж, из них 36 — в Севастополе.
Как сообщал «Ридус», вечером 4 августа в районе бухты Омега в Севастополе утонули лидеры женской сборной России по кикбоксингу Элина Гисмеева и Фатима Жагупова.
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