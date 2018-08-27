В Крыму закрыли для купания шесть пляжей

В Алуште на южном берегу Крыма временно закрыты для купания шесть пляжей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Ведомство провело исследование качества морской воды и выяснило, что 14 проб, взятых в местах отдыха туристов, не соответствуют требованиям санитарных норм.

Кроме того, по-прежнему остаются в силе постановления о временном ограничении купания на двух пляжах в Севастополе.

В республиканском ведомстве отметили, что всего на полуострове в купальный сезон в Крыму задействован 491 пляж, из них 36 — в Севастополе.

Как сообщал «Ридус», вечером 4 августа в районе бухты Омега в Севастополе утонули лидеры женской сборной России по кикбоксингу Элина Гисмеева и Фатима Жагупова.