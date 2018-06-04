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Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе

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© pexels.com

© pexels.com

В Севастополе во время шторма утонули две российские спортсменки, сообщает ТАСС со ссылкой на Владимира Беспалого — заместителя начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты города.

По его словам, инцидент произошел в воскресенье, 4 августа, в бухте Омега на территории яхт-клуба «Юг».

Две девушки — жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения — пошли купаться в море, несмотря на штормовое предупреждение.

«Одна из них действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая — вице-чемпионка», — приводит агентство слова Беспалого, который не назвал фамилий погибших.

По предварительным данным, одна девушка прыгнула с пирса и начала тонуть, а вторая бросилась ее спасать.

Их тела были извлечены из воды сегодня утром, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

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Увеличилось число пострадавших при взрывах в Красноярском крае

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По уточненным данным, при взрывах в воинской части в Ачинском районе Красноярского пострадали семь человек, включая двух военных.

«Пятеро абмулаторных, двое госпитализированных — военнослужащие», — сообщили ТАСС в Ачинской межрайонной больнице.

По словам медиков, военные получили осколочные ранения. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Как рассказал агентству источник в экстренных службах, разлет осколков от взрывающихся на военном складе снарядов достигает 15 км.

Он добавил, что в настоящее время горят две площадки по утилизации, на которой находятся 25 тыс. боеприпасов.

Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали две местные жительницы 33-летняя Анна Данилова и 31-летняя Юлия Трусова. У Юлии диагностирован ожог дыхательных путей. У Анны — непроникающие резаные раны грудной клетки. Госпитализация девушкам не потребовалась, их осмотрели и отпустили домой.

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