Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе

В Севастополе во время шторма утонули две российские спортсменки, сообщает ТАСС со ссылкой на Владимира Беспалого — заместителя начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты города.

По его словам, инцидент произошел в воскресенье, 4 августа, в бухте Омега на территории яхт-клуба «Юг».

Две девушки — жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения — пошли купаться в море, несмотря на штормовое предупреждение.

«Одна из них действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая — вице-чемпионка», — приводит агентство слова Беспалого, который не назвал фамилий погибших.

По предварительным данным, одна девушка прыгнула с пирса и начала тонуть, а вторая бросилась ее спасать.

Их тела были извлечены из воды сегодня утром, сообщается на сайте регионального управления МЧС.