Запущенный с Байконура спутник Минобороны выведен на орбиту

Запущенный с космодрома Байконур спутник Министерства обороны РФ успешно выведен на орбиту, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Там отметили, что космический аппарат вывела на расчетную орбиту в установленное время ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М».

После выхода на орбиту спутник был принят на сопровождение наземными средствами Космических войск ВКС.

Как ранее сообщал «Ридус», ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом Минобороны России успешно стартовала 6 августа в 00:56 по московскому времени с космодрома Байконур в Казахстане. Головная часть с разгонным блоком и спутником отделилась от третьей ступени в штатном режиме.

В Минобороны отметили, что вывод спутника на расчетную орбиту займет несколько часов.



Напомним, в мае министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Минобороны собирается отправить в космос два модернизированных спутника связи «Меридиан-М». Также в 2019 году будет закончено формирование орбитальной группировки военной связи «Благовест» из четырех аппаратов. Они должны увеличить радиус действия на территории России, в том числе в Арктике.

Также Минобороны России планировало испытание космического аппарата, способного совершать маневры в космосе и сближаться с различными объектами. Он будет способен проводить осмотр, ремонт и дозаправку различных спутников, а также выполнять другие задачи непосредственно военного характера.

Официальной информации о спутнике, запущенном 6 августа ракетой «Протон-М», нет. Его конструкция и назначение неизвестны.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщил о предстоящем 6 августа запуске ракеты-носителя «Протон».