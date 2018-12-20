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В Хабаровске вынесли приговор убийце чемпиона мира по пауэрлифтингу

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© Дмитрий Моргулис/ТАСС

В Хабаровске суд приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима Анара Аллахверанова, признанного виновным в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сообщает kp.ru.

Прокурор просил для подсудимого 19 лет лишения свободы. Адвокаты считали, что статья, по которой судили Аллахверанова, должна быть изменена на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», срок наказания по которой составляет от 7 до 15 лет.

Во время заседания суда Аллахверанов в своем последнем слове попросил прощения у родственников Андрея Драчева. Он подчеркнул, что совершил преступление по неосторожности. «Я не хотел и не планировал, как утверждает следствие», — приводит издание слова подсудимого.

Как писал «Ридус», 20 августа 2017 года в Хабаровске от черепно-мозговой травмы умер чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Травму спортсмен получил во время драки, которая произошла рядом с кафе в центре города.

Месяц спустя разыскиваемый по делу об убийстве Анар Аллахверанов пришел в следственное управление с повинной.

В феврале нынешнего года Хабаровский краевой суд начал рассмотрение дела об убийстве Андрея Драчева.

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