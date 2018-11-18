Погибший в Киргизии российский альпинист оказался генералом МВД

Установлена личность российского туриста, погибшего на пике Ленина в Киргизии.

Им оказался замглавы договорно-правового департамента МВД РФ, генерал-майор внутренней службы Иван Иванов.

Как рассказали ТАСС во правоохранительных органах, генерал Иванов был любителем горного спорта и в очередной свой отпуск отправился покорять пик Ленина.

«Трагедия произошла в тот момент, когда он спускался с горы-семитысячника», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что операция по спуску тела погибшего с горы уже завершена.

Ранее сообщалось, что тело 45-летнего россиянина, несколько дней назад пропавшего в горах, было обнаружено на высоте 6200 метров.