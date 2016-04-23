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В Киргизии обнаружили тело российского альпиниста

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Пик Ленина © Nihongarden / wikipedia.org

Пик Ленина © Nihongarden / wikipedia.org

В Киргизии нашли тело российского альпиниста, несколько дней назад пропавшего в горах, сообщает пресс-служба республиканского Министерства чрезвычайных ситуаций.

Тело россиянина было обнаружено на высоте 6200 метров. Сегодня утром альпинисты одной из туристических компаний начали спуск тела в базовый лагерь, находящийся на высоте 3800 метров.

На прошлой неделе 45-летний россиянин спускался с пика Ленина, высота которого составляет 7134 метра. Примерно на уровне 5000 метров он связался с туристической фирмой «Горы Азии», после чего больше не выходил на связь, сообщает агентство «Sputnik Кыргызстан».

Пик Ленина — одна из самых популярных у альпинистов вершин Центральной Азии.

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Увеличилось число пострадавших при взрывах в Красноярском крае

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По уточненным данным, при взрывах в воинской части в Ачинском районе Красноярского пострадали семь человек, включая двух военных.

«Пятеро абмулаторных, двое госпитализированных — военнослужащие», — сообщили ТАСС в Ачинской межрайонной больнице.

По словам медиков, военные получили осколочные ранения. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Как рассказал агентству источник в экстренных службах, разлет осколков от взрывающихся на военном складе снарядов достигает 15 км.

Он добавил, что в настоящее время горят две площадки по утилизации, на которой находятся 25 тыс. боеприпасов.

Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали две местные жительницы 33-летняя Анна Данилова и 31-летняя Юлия Трусова. У Юлии диагностирован ожог дыхательных путей. У Анны — непроникающие резаные раны грудной клетки. Госпитализация девушкам не потребовалась, их осмотрели и отпустили домой.

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