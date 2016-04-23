В Киргизии обнаружили тело российского альпиниста
- 05 августа 2019, 12:56
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Киргизии нашли тело российского альпиниста, несколько дней назад пропавшего в горах, сообщает пресс-служба республиканского Министерства чрезвычайных ситуаций.
Тело россиянина было обнаружено на высоте 6200 метров. Сегодня утром альпинисты одной из туристических компаний начали спуск тела в базовый лагерь, находящийся на высоте 3800 метров.
На прошлой неделе 45-летний россиянин спускался с пика Ленина, высота которого составляет 7134 метра. Примерно на уровне 5000 метров он связался с туристической фирмой «Горы Азии», после чего больше не выходил на связь, сообщает агентство «Sputnik Кыргызстан».
Пик Ленина — одна из самых популярных у альпинистов вершин Центральной Азии.
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