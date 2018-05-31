Синоптики пообещали москвичам потепление

Уже в среду в столицу вернется летнее тепло, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, если в понедельник и вторник еще будет холодно — температура ниже нормы на 6—7 градусов, то в среду погодная ситуация изменится, потеплеет до 23 градусов.

А в пятницу будет уже 22—24 градуса тепла, отметил метеоролог.

Однако ясной и безоблачной погоды синоптики не ожидают. В течение недели периодически будут идти осадки, особенно заметные дожди, по словам Вильфанда, пройдут в пятницу.

Тем не менее по-настоящему жаркой погоды в ближайшее время в столице не будет, сообщил в беседе с агентством метеоролог.

Как писал «Ридус», температура в столице в ночь на понедельник, 5 августа, опускалась до 6,7 градуса. По данным метеорологов, прошедшая ночь была самой холодной нынешним летом.