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Синоптики пообещали москвичам потепление

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Уже в среду в столицу вернется летнее тепло, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, если в понедельник и вторник еще будет холодно — температура ниже нормы на 6—7 градусов, то в среду погодная ситуация изменится, потеплеет до 23 градусов.

А в пятницу будет уже 22—24 градуса тепла, отметил метеоролог.

Однако ясной и безоблачной погоды синоптики не ожидают. В течение недели периодически будут идти осадки, особенно заметные дожди, по словам Вильфанда, пройдут в пятницу.

Тем не менее по-настоящему жаркой погоды в ближайшее время в столице не будет, сообщил в беседе с агентством метеоролог.

Как писал «Ридус», температура в столице в ночь на понедельник, 5 августа, опускалась до 6,7 градуса. По данным метеорологов, прошедшая ночь была самой холодной нынешним летом.

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Увеличилось число пострадавших при взрывах в Красноярском крае

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По уточненным данным, при взрывах в воинской части в Ачинском районе Красноярского пострадали семь человек, включая двух военных.

«Пятеро абмулаторных, двое госпитализированных — военнослужащие», — сообщили ТАСС в Ачинской межрайонной больнице.

По словам медиков, военные получили осколочные ранения. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Как рассказал агентству источник в экстренных службах, разлет осколков от взрывающихся на военном складе снарядов достигает 15 км.

Он добавил, что в настоящее время горят две площадки по утилизации, на которой находятся 25 тыс. боеприпасов.

Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали две местные жительницы 33-летняя Анна Данилова и 31-летняя Юлия Трусова. У Юлии диагностирован ожог дыхательных путей. У Анны — непроникающие резаные раны грудной клетки. Госпитализация девушкам не потребовалась, их осмотрели и отпустили домой.

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