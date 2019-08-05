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В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала лета

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© pixabay.com

© pixabay.com

Температура в столице в ночь на понедельник, 5 августа, опускалась до 6,7 градуса.

Такие данные зафиксировала базовая метеостанция Москвы, расположенная в районе ВДНХ.

По данным метеорологов, прошедшая ночь была самой холодной нынешним летом.

Предыдущий минимум был зарегистрирован синоптиками 4 июня и 31 июля. Тогда столбики термометров в ночное время опускались до 8,3 градуса.

Абсолютный температурный минимум для 5 августа был установлен 59 лет назад — в 1960 году. Тогда он составил 5,6 градуса.

Днем в понедельник, 5 августа, ожидается небольшое потепление до 13—15 градусов, возможны кратковременные дожди.

Во вторник днем воздух прогреется до 15—17 градусов, а в среду ожидается потепление до 23 градусов, сообщили в метеобюро Москвы и Московской области.

Ранее синоптики рассказали, когда на смену рекордным холодам в Москву снова вернется лето.

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В Китае создали электромобиль с суперкомпьютером

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Китайский стартап Human Horizons представил электрический внедорожник HiPhi 1, который демонстрирует будущее автопрома. Машина оснащена 5G-модемом, бортовым суперкомпьютером и 562 датчиками (включая сенсоры запаха). Все это нужно для анализа окружения в реальном времени и быстрого принятия решений, чтобы водителю не пришлось лишний раз браться за руль.

Столь внушительное оснащение сделано с прицелом на будущее — сейчас HiPhi 1 поддерживает третий уровень автопилота и подключается к сетям четвертого поколения. Тем не менее, потенциал электромобиля может быть раскрыт уже в ближайшие годы.

Вычислительным «мозгом» стали 4 контроллера домена и 6 микропроцессорных блоков, объединенных в локальную сеть с помощью 1G Ethernet. Машина постоянно анализирует обстановку на дороге, а также водительские привычки и потребности. Также у нее есть доступ к удаленным серверам для облачных вычислений.

Кроме электроники, машина выделяется динамическими характеристиками. Два электромотора по 268 лс (по одному на ось), разгоняют автомобиль до 100 км/ч за 3,9 секунды, а обещанный запас хода составляет 640 км.

На бумаге все здорово, однако Human Horizons еще далеки от серийного производства HiPhi 1. Электромобиль выйдет не раньше 2021 года и вряд ли будет доступен за пределами Китая. Цена на него также неизвестна.

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Увеличилось число пострадавших при взрывах в Красноярском крае

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По уточненным данным, при взрывах в воинской части в Ачинском районе Красноярского пострадали семь человек, включая двух военных.

«Пятеро абмулаторных, двое госпитализированных — военнослужащие», — сообщили ТАСС в Ачинской межрайонной больнице.

По словам медиков, военные получили осколочные ранения. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Как рассказал агентству источник в экстренных службах, разлет осколков от взрывающихся на военном складе снарядов достигает 15 км.

Он добавил, что в настоящее время горят две площадки по утилизации, на которой находятся 25 тыс. боеприпасов.

Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали две местные жительницы 33-летняя Анна Данилова и 31-летняя Юлия Трусова. У Юлии диагностирован ожог дыхательных путей. У Анны — непроникающие резаные раны грудной клетки. Госпитализация девушкам не потребовалась, их осмотрели и отпустили домой.

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