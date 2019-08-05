В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала лета
- 05 августа 2019, 09:06
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Температура в столице в ночь на понедельник, 5 августа, опускалась до 6,7 градуса.
Такие данные зафиксировала базовая метеостанция Москвы, расположенная в районе ВДНХ.
По данным метеорологов, прошедшая ночь была самой холодной нынешним летом.
Предыдущий минимум был зарегистрирован синоптиками 4 июня и 31 июля. Тогда столбики термометров в ночное время опускались до 8,3 градуса.
Абсолютный температурный минимум для 5 августа был установлен 59 лет назад — в 1960 году. Тогда он составил 5,6 градуса.
Днем в понедельник, 5 августа, ожидается небольшое потепление до 13—15 градусов, возможны кратковременные дожди.
Во вторник днем воздух прогреется до 15—17 градусов, а в среду ожидается потепление до 23 градусов, сообщили в метеобюро Москвы и Московской области.
Ранее синоптики рассказали, когда на смену рекордным холодам в Москву снова вернется лето.
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