В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала лета

Температура в столице в ночь на понедельник, 5 августа, опускалась до 6,7 градуса.

Такие данные зафиксировала базовая метеостанция Москвы, расположенная в районе ВДНХ.

По данным метеорологов, прошедшая ночь была самой холодной нынешним летом.

Предыдущий минимум был зарегистрирован синоптиками 4 июня и 31 июля. Тогда столбики термометров в ночное время опускались до 8,3 градуса.

Абсолютный температурный минимум для 5 августа был установлен 59 лет назад — в 1960 году. Тогда он составил 5,6 градуса.

Днем в понедельник, 5 августа, ожидается небольшое потепление до 13—15 градусов, возможны кратковременные дожди.

Во вторник днем воздух прогреется до 15—17 градусов, а в среду ожидается потепление до 23 градусов, сообщили в метеобюро Москвы и Московской области.

Ранее синоптики рассказали, когда на смену рекордным холодам в Москву снова вернется лето.