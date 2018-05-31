Стала известна дата похорон Вилли Токарева

Патриарха русского шансона Вилли Токарева похоронят в столице в среду, 7 августа, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на близкого друга певца Николая Тамразова.

Он также сообщил агентству, что место и время гражданской панихиды будет определено позднее.

Ранее российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский прокомментировал «Ридусу» печальное известие о кончине Токарева.

Я в шоке! Это огромная потеря, огромная боль! Он всегда был для меня примером. Особенно когда я оказался в эмиграции. А сейчас я хочу передать слова поддержки его семье, — сказал музыкант, добавив, что не может долго говорить по телефону, так как в настоящее время находится далеко от Москвы.

Вилли Токарев ушел из жизни в воскресенье, 4 августа, в возрасте 84 лет. Певец умер в московском онкологическом центре, куда был госпитализирован 2 июля.

В возрасте 40 лет в 1974 году Вилен Иванович Токарев эмигрировал из СССР в США. Он начинал в Нью-Йорке с работы курьером и таксистом. Затем стал выступал как певец в ресторанах, быстро завоевав популярность у русскоязычных эмигрантов.

На своем лейбле One Man Band в Америке записал около 20 альбомов, преимущественно в жанре так называемого русского шансона.

С 2000-х годов исполнитель, получивший гражданство РФ, жил преимущественно в Москве.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение скончавшемуся Токареву, отмечает News.ru.

