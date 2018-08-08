СМИ: экспорт российского угля на Украину сократился на 85%

Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. При этом в целом же за полгода он упал на 11,1%, пишет «Коммерсант».

Соответственно, за январь — май поставки угля на Украину росли и только в июне они резко сократились.

Дело в том, что с 1 июня российские компании обязаны ежемесячно получать разрешения правительства РФ на вывоз угля и нефтепродуктов на Украину.

Разрешить их поставку в эту страну может только Министерство экономического развития РФ. Составлен перечень компаний, которые могут рассчитывать на получение такого разрешения.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение 18 апреля.

Меры стали ответом на ограничения Киева по импорту российских товаров, введенные в апреле.

Однако издание отмечает, что говорить о масштабном падении экспорта угля из России на Украину пока рано. Часть поставок, согласно статистике, попадает в эту страну по обходным маршрутам — через Белоруссию.

По данным Белстата, за шесть месяцев нынешнего года экспорт российского угля в Белоруссию вырос в 4,5 раза, до 951,3 тысячи тонн.

Однако, как отмечают эксперты, вряд ли отгрузки через Белоруссию смогли компенсировать сокращение прямых поставок

Минэкономразвития и угольные компании не предоставили изданию официальных комментариев на этот счет.