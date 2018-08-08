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СМИ: экспорт российского угля на Украину сократился на 85%

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© ТАСС/ Юрий Смитюк

© ТАСС/ Юрий Смитюк

Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. При этом в целом же за полгода он упал на 11,1%, пишет «Коммерсант».

Соответственно, за январь — май поставки угля на Украину росли и только в июне они резко сократились.

Дело в том, что с 1 июня российские компании обязаны ежемесячно получать разрешения правительства РФ на вывоз угля и нефтепродуктов на Украину.

Разрешить их поставку в эту страну может только Министерство экономического развития РФ. Составлен перечень компаний, которые могут рассчитывать на получение такого разрешения.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение 18 апреля.

Меры стали ответом на ограничения Киева по импорту российских товаров, введенные в апреле.

Однако издание отмечает, что говорить о масштабном падении экспорта угля из России на Украину пока рано. Часть поставок, согласно статистике, попадает в эту страну по обходным маршрутам — через Белоруссию.

По данным Белстата, за шесть месяцев нынешнего года экспорт российского угля в Белоруссию вырос в 4,5 раза, до 951,3 тысячи тонн.

Однако, как отмечают эксперты, вряд ли отгрузки через Белоруссию смогли компенсировать сокращение прямых поставок

Минэкономразвития и угольные компании не предоставили изданию официальных комментариев на этот счет.

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В Китае создали электромобиль с суперкомпьютером

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Китайский стартап Human Horizons представил электрический внедорожник HiPhi 1, который демонстрирует будущее автопрома. Машина оснащена 5G-модемом, бортовым суперкомпьютером и 562 датчиками (включая сенсоры запаха). Все это нужно для анализа окружения в реальном времени и быстрого принятия решений, чтобы водителю не пришлось лишний раз браться за руль.

Столь внушительное оснащение сделано с прицелом на будущее — сейчас HiPhi 1 поддерживает третий уровень автопилота и подключается к сетям четвертого поколения. Тем не менее, потенциал электромобиля может быть раскрыт уже в ближайшие годы.

Вычислительным «мозгом» стали 4 контроллера домена и 6 микропроцессорных блоков, объединенных в локальную сеть с помощью 1G Ethernet. Машина постоянно анализирует обстановку на дороге, а также водительские привычки и потребности. Также у нее есть доступ к удаленным серверам для облачных вычислений.

Кроме электроники, машина выделяется динамическими характеристиками. Два электромотора по 268 лс (по одному на ось), разгоняют автомобиль до 100 км/ч за 3,9 секунды, а обещанный запас хода составляет 640 км.

На бумаге все здорово, однако Human Horizons еще далеки от серийного производства HiPhi 1. Электромобиль выйдет не раньше 2021 года и вряд ли будет доступен за пределами Китая. Цена на него также неизвестна.

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Увеличилось число пострадавших при взрывах в Красноярском крае

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По уточненным данным, при взрывах в воинской части в Ачинском районе Красноярского пострадали семь человек, включая двух военных.

«Пятеро абмулаторных, двое госпитализированных — военнослужащие», — сообщили ТАСС в Ачинской межрайонной больнице.

По словам медиков, военные получили осколочные ранения. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Как рассказал агентству источник в экстренных службах, разлет осколков от взрывающихся на военном складе снарядов достигает 15 км.

Он добавил, что в настоящее время горят две площадки по утилизации, на которой находятся 25 тыс. боеприпасов.

Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали две местные жительницы 33-летняя Анна Данилова и 31-летняя Юлия Трусова. У Юлии диагностирован ожог дыхательных путей. У Анны — непроникающие резаные раны грудной клетки. Госпитализация девушкам не потребовалась, их осмотрели и отпустили домой.

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