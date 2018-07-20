Украина расширила торговые санкции против России

Кабинет министров Украины расширил торговые санкции против РФ, приняв в среду, 10 апреля, соответствующее постановление, сообщает телеканал «112 Украина».

В частности, под ограничения подпали: формалин, карбамидо-формальдегидный концентрат, пружины для грузовых вагонов, электрическая аппаратура для устройств железнодорожной автоматики и связи, электрические проводники, а также стеклянная тара, включая бутылки и банки.

Во время заседания правительства был отмечено, что импорт стеклотары из России в 2018 году превысил 8 миллионов долларов, что почти в два раза выше показателей предыдущего года.

Предыдущий пакет санкций в отношении России Украина вводила в марте нынешнего года. Тогда ограничительные меры затронули 294 юридических и 848 физических лиц.