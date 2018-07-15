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СМИ: данные 70 тысяч клиентов Бинбанка утекли в Сеть

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© Ведомости/ТАСС

© Ведомости/ТАСС

База данных 70 тысяч клиентов Бинбанка утекла в Сеть, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на данные компании DeviceLock.

По ее данным, база продается в Сети в количестве 70 тысяч строк стоимостью около 5 рублей за строку.

Издание отмечает, что весной в компании уже сообщали об утечке данных клиентов Бинбанка, которые в свое время подали заявки на получение кредитной карты Эlixir.

«После нашего сообщения в апреле банк закрыл уязвимость. Однако данные уже утекли. Появившаяся сейчас на черном рынке база как раз собрана благодаря той уязвимости», — рассказал газете основатель DeviceLock Ашот Оганесян.

Он отметил, что база данных «на днях была уже продана эксклюзивно в одни руки», а теперь ее предлагают сразу несколько продавцов.

Пока неизвестно, насколько утекшая база повлияла на результативность хакерских атак на клиентов банка.

Источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал изданию, что только в столице с начала года выявлено около сотни пострадавших физических лиц — клиентов Бинбанка, суммы хищения со счетов которых колеблются от 3 до 100 тысяч рублей.

С 1 января 2019 в рамках санации Бинбанк был присоединен к банку «Открытие», в котором отрицают ухудшение сложившейся ситуации.

Как ранее писал «Ридус», специалисты Центрального банка РФ подсчитали, что почти в каждом третьем случае россияне лишаются средств на своих счетах из-за собственной беспечности при обращении с интернет-сервисами и мобильными устройствами.

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В Китае создали электромобиль с суперкомпьютером

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Китайский стартап Human Horizons представил электрический внедорожник HiPhi 1, который демонстрирует будущее автопрома. Машина оснащена 5G-модемом, бортовым суперкомпьютером и 562 датчиками (включая сенсоры запаха). Все это нужно для анализа окружения в реальном времени и быстрого принятия решений, чтобы водителю не пришлось лишний раз браться за руль.

Столь внушительное оснащение сделано с прицелом на будущее — сейчас HiPhi 1 поддерживает третий уровень автопилота и подключается к сетям четвертого поколения. Тем не менее, потенциал электромобиля может быть раскрыт уже в ближайшие годы.

Вычислительным «мозгом» стали 4 контроллера домена и 6 микропроцессорных блоков, объединенных в локальную сеть с помощью 1G Ethernet. Машина постоянно анализирует обстановку на дороге, а также водительские привычки и потребности. Также у нее есть доступ к удаленным серверам для облачных вычислений.

Кроме электроники, машина выделяется динамическими характеристиками. Два электромотора по 268 лс (по одному на ось), разгоняют автомобиль до 100 км/ч за 3,9 секунды, а обещанный запас хода составляет 640 км.

На бумаге все здорово, однако Human Horizons еще далеки от серийного производства HiPhi 1. Электромобиль выйдет не раньше 2021 года и вряд ли будет доступен за пределами Китая. Цена на него также неизвестна.

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Увеличилось число пострадавших при взрывах в Красноярском крае

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По уточненным данным, при взрывах в воинской части в Ачинском районе Красноярского пострадали семь человек, включая двух военных.

«Пятеро абмулаторных, двое госпитализированных — военнослужащие», — сообщили ТАСС в Ачинской межрайонной больнице.

По словам медиков, военные получили осколочные ранения. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Как рассказал агентству источник в экстренных службах, разлет осколков от взрывающихся на военном складе снарядов достигает 15 км.

Он добавил, что в настоящее время горят две площадки по утилизации, на которой находятся 25 тыс. боеприпасов.

Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали две местные жительницы 33-летняя Анна Данилова и 31-летняя Юлия Трусова. У Юлии диагностирован ожог дыхательных путей. У Анны — непроникающие резаные раны грудной клетки. Госпитализация девушкам не потребовалась, их осмотрели и отпустили домой.

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