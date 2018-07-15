СМИ: данные 70 тысяч клиентов Бинбанка утекли в Сеть

База данных 70 тысяч клиентов Бинбанка утекла в Сеть, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на данные компании DeviceLock.

По ее данным, база продается в Сети в количестве 70 тысяч строк стоимостью около 5 рублей за строку.

Издание отмечает, что весной в компании уже сообщали об утечке данных клиентов Бинбанка, которые в свое время подали заявки на получение кредитной карты Эlixir.

«После нашего сообщения в апреле банк закрыл уязвимость. Однако данные уже утекли. Появившаяся сейчас на черном рынке база как раз собрана благодаря той уязвимости», — рассказал газете основатель DeviceLock Ашот Оганесян.

Он отметил, что база данных «на днях была уже продана эксклюзивно в одни руки», а теперь ее предлагают сразу несколько продавцов.

Пока неизвестно, насколько утекшая база повлияла на результативность хакерских атак на клиентов банка.

Источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал изданию, что только в столице с начала года выявлено около сотни пострадавших физических лиц — клиентов Бинбанка, суммы хищения со счетов которых колеблются от 3 до 100 тысяч рублей.

С 1 января 2019 в рамках санации Бинбанк был присоединен к банку «Открытие», в котором отрицают ухудшение сложившейся ситуации.

Как ранее писал «Ридус», специалисты Центрального банка РФ подсчитали, что почти в каждом третьем случае россияне лишаются средств на своих счетах из-за собственной беспечности при обращении с интернет-сервисами и мобильными устройствами.